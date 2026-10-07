París redime a Gustave Fayet, un desconocido visionario con Van Gogh, Gauguin y Picasso

El nombre de este francés -procedente de una adinerada familia del sur dedicada a la viticultura y aficionada al arte- sirve de excusa para articular una enorme muestra que permitirá no solo descubrir su vida y su papel en la historia del arte, sino también contemplar cientos de obras que pasaron por sus manos, firmadas por nombres como Paul Cézanne, Henri Matisse o Henri de Toulouse-Lautrec.

"Esta exposición es un verdadero descubrimiento, es el fruto de una larga investigación, casi una investigación policial, de más de tres años", indicó a EFE este miércoles, durante una presentación a la prensa, Sylvie Patry, comisaria de este proyecto bautizado 'Gustave Fayet. Coleccionista, creador'.

Y es que, aunque son "los artistas quienes hacen la historia del arte", opina esta experta, "los coleccionistas, a su manera, también participan mediante el apoyo que brindan a los artistas", mediante su "confianza" y la "promoción" de su obra.

"En lo que respecta a Fayet, no solo crea una colección, es decir, compra obras, sino que es alguien que también defiende a algunos de los artistas que le gustan prestando obras para exposiciones y organizando exposiciones", agregó Patry.

Es el caso de Picasso, por ejemplo, ya que Fayet fue uno de los primeros en exponer sus cuadros.

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La muestra se podrá visitar desde el viernes y hasta el 8 de marzo de 2027 en la sede de la Fundación Louis Vuitton, ubicada en el Bois de Boulogne (al oeste de París) y obra del arquitecto Frank Gehry, y comienza detallando sus raíces y su amor por el arte -él, al igual que su padre, pintaba y anhelaba ser artista- así como sus primeras adquisiciones, centradas en autores impresionistas.

"Él va a ser uno de los primeros que verdaderamente va a comprender a Van Gogh, a coleccionarlo con pasión y discernimiento", señaló Patry, un papel pionero que en la muestra queda patente con obras como 'Tres cabañas blancas en Saintes-Maries'.

Pero sobre todo a Fayet le impresionaba su 'Autorretrato con la oreja vendada' (1889), que colocó en su dormitorio y que conservó hasta su muerte, algo que no hacía con la mayoría de los cuadros, ya que tras tenerlos durante unos años solía volver a venderlos.

Van Gogh ocupa, por tanto, un lugar estrella en el recorrido de esta muestra, pero también artistas como Paul Gauguin -del que fue uno de los coleccionistas más importantes del mundo, apostando incluso por obras excéntricas como 'El Cristo amarillo' (1889) o sus cuadros recién enviados desde Tahití- o el simbolista Odilon Redon.

'Gustave Fayet. Coleccionista, creador' termina con las últimas décadas de su vida, en las que decoró la abadía de Fontfroide y el Castillo de Igny; bucea en su amistad con grandes de la moda como Paul Poiret -se exponen modelos suyos y también de Jeanne Lanvin y Jacques Doucet- y en sus últimas creaciones propias, que oscilaron hacia la abstracción con el pincel y hacia imágenes vangoguianas en el dibujo.

Pero a su muerte su colección se dispersó por todo el mundo, vendida por sus hijos, y su esposa, que murió medio siglo después que él, prefirió mantener con discreción sus archivos y su labor, sin que los investigadores fueran a indagar en su intimidad. Por eso su nombre cayó poco a poco en el olvido, hasta ahora.

"Desde hace 20 años, 25 años, la familia nos hemos esforzado precisamente por conseguir que se reconozca a Gustave Fayet en todo su mérito", señaló a EFE este miércoles Barthélémy d'Andoque, tataranieto del coleccionista y presidente de la Asociación del Museo de Arte Gustave Fayet en Fontfroide (a las afueras de Narbona, a poco más de una hora de la frontera con España por carretera).

"Así que, para nosotros, hoy es realmente la culminación de años de trabajo. Pero también es un punto de partida", completó.