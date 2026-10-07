Personalidades de la cultura piden mediación para resolver el conflicto de organistas

También rubrican la misiva otros destacados nombres de la cultura del Reino Unido e Irlanda, como el director de cine Ken Loach, Paul Weller (The Jam), Johnny Marr (The Smiths), Graham "Suggs" McPherson (Madness), la actriz norirlandesa Siobhán McSweeney (Derry Girls) o el grupo de rap de Belfast Kneecap.

En la carta dirigida al ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Bryant, los firmantes piden a los Gobiernos de Londres y Dublín que trabajen conjuntamente para designar un "mediador internacional independiente" que facilite una "solución justa y duradera".

Asimismo, sostienen que cualquier acuerdo debe garantizar y priorizar "la protección de la comunidad local" y reclaman que los residentes sean protegidos frente a "cualquier tipo de desfile impuesto por la fuerza" que ignore su "consentimiento, seguridad y derecho a vivir en paz".

La comunidad nacionalista proirlandesa de Garvahy Road mantiene desde hace once días un pulso con la Orden de Orange -unionista probritánica-, lo que ha avivado la tensión y el temor a que se produzcan graves enfrentamientos, si bien las protestas se han desarrollado hasta ahora de forma pacífica.

Miles de personas, entre ellas la ministra principal norirlandesa y líder del nacionalista Sinn Féin, Michelle O'Neill, bloquearon Garvahy Road el pasado 27 de septiembre para impedir que 35 orangistas recorrieran los cerca de 1,6 kilómetros entre la iglesia de Drumcree y esta carretera.

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Desde entonces, los residentes mantienen una presencia permanente en la zona, mientras que miembros de la Orden han intentado en varias ocasiones completar esta controvertida marcha y han sido frenados por la Policía norirlandesa (PSNI).

Este conflicto se remonta a los años noventa del pasado siglo, cuando este desfile provocó durante varios años graves disturbios entre las dos comunidades en Portadown.

En la memoria de muchos residentes está aún la muerte en 1998 de tres niños católicos en un incendio provocado por orangistas durante los enfrentamientos provocados por este polémico desfile.

Tras la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), que puso fin al conflicto en la región, la Orden de Orange no había podido completar su recorrido por Garvaghy Road por decisión de la Comisión de Desfiles.

El Tribunal de Apelaciones de Irlanda del Norte estudia actualmente un recurso presentado por los residentes para impedir que la marcha se celebre.