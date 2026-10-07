Perú recibe 342 bienes culturales recuperados en seis países de América y Europa

Las piezas fueron entregadas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en un ceremonia que fue presidida por el canciller peruano, Carlos Espá.

Durante la ceremonia, Espá destacó el trabajo conjunto de ambos ministerios y que el retorno de estas piezas permite recuperar importantes bienes culturales y asegurar que puedan ser conservados, estudiados y transmitidos a las nuevas generaciones.

"Cada uno de estos bienes es testimonio de las sociedades, los conocimientos y las expresiones culturales que han formado nuestra historia", aseguró.

Reconoció, además, "el rol crucial" de las devoluciones voluntarias que hicieron ciudadanos extranjeros, así como la cooperación del Departamento de Estado y el FBI de Estados Unidos, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina, la Policía Federal de Bélgica y la Cancillería de Alemania.

Exteriores resaltó que entre las piezas repatriada figura la pintura 'El tránsito de San José', que tiene "alta relevancia histórico-artística", y el manuscrito 'El Arte Antiguo Peruano', una obra documental considerada única por tener acuarelas de gran valor académico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, Espá sostuvo que la defensa del patrimonio es un eje prioritario de la política exterior peruana y anunció que la Cancillería fortalecerá los mecanismos bilaterales y multilaterales para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales y promover su retorno al país de origen.

"El patrimonio cultural alcanza su pleno sentido cuando conserva su vínculo con la historia, las comunidades y las tradiciones de las que procede", reafirmó.

Beingolea señaló, por su parte, que la labor de protección del patrimonio cultural peruano "es permanente" e incluye una supervisión de las redes sociales, donde suelen descubrirse ofertas de estos bienes, que luego permiten su recuperación.

El ministro anunció que los ciudadanos podrán ver los bienes culturales entregados este miércoles en una próxima exhibición especial que se presentará en la sede del Ministerio de Cultura.