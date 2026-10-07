Presidente de Ecuador anuncia reducción de cuatro centavos en el precio de combustibles

"El mundo vive momentos difíciles. El precio del petróleo y el suministro de combustible está afectado a nivel mundial", señaló en sus redes sociales.

Aún así -agregó- "Ecuador no puede parar, y la economía de los ecuatorianos necesita el apoyo del Estado, así como de la empresa privada".

"Bajaremos, en beneficio de la ciudadanía, el precio de los combustibles Ecopaís, Extra y diésel en cuatro centavos", detalló sin especificar desde cuándo regirá la medida en Ecuador, donde el día 12 de cada mes cambia el precio de los combustibles.

El precio de la extra y ecopaís está actualmente en 3,21 dólares por galón; mientras que el del diésel premium se sitúa en 3,15 dólares cada galón.

Noboa aseguró que es momento de salir adelante juntos como sociedad ante las amenazas reales que existen en Ecuador, como el crimen organizado y la corrupción.

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"También es momento de ignorar a aquellas voces que buscan un país en crisis y miseria solo para ver si así la gente les da otra oportunidad, después de que dejaron el país en ruinas", anotó en el mensaje publicado en sus redes sociales cuando faltan cerca de dos meses para las elecciones locales.

Este será el cuarto mes consecutivo en el que se registrará una reducción, que serían alrededor de 14 centavos desde junio pasado.

Estos combustibles ya no están subsidiados en Ecuador, pero el pasado 9 de julio, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y el diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto en los consumidores de las variaciones extraordinarias del mercado internacional.

La reforma que eliminó los subsidios a los combustibles en Ecuador mantuvo el sistema de bandas e incorporó un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional, como lo que sucede ahora con los precios del petróleo y los hidrocarburos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los puntos de tensión en el actual conflicto en Oriente Medio, dado que su cierre parcial y paso restringido ha afectado el precio global del petróleo y sus derivados.