Producción de autos en México cae el 15,13 % y las exportaciones se reducen el 11,85 %

El resultado implicó 53.786 vehículos menos fabricados frente a septiembre de 2025, cuando se produjeron 355.589 unidades, y 37.287 exportaciones menos respecto a las 314.656 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado, según el organismo autónomo.

El comportamiento de septiembre supone un retroceso en el frente exportador respecto a agosto, cuando los envíos al extranjero habían aumentado un 1,26 % interanual, a 300.475 unidades, mientras la producción había disminuido un 1,43 %, a 344.940 vehículos, según el informe mensual del Inegi.

En los primeros nueve meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 2.946.943 unidades, un retroceso anual del 2,42 % frente a los 3.020.006 automotores fabricados en el mismo periodo de 2025, una diferencia negativa de 73.063 unidades.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 2.528.623 unidades, una caída del 1,50 % frente a las 2.567.172 unidades de enero a septiembre de 2025, equivalente a 38.549 vehículos menos.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1.931.750 unidades, equivalentes al 76,4 % del total durante los primeros nueve meses del año.

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Le siguieron Canadá, con 314.185 unidades y una participación del 12,4 %; Alemania, con 64.963 vehículos y el 2,6 %; Brasil, con 43.821 unidades y el 1,7 %, y el resto de países, con 173.904 automotores, equivalentes al 6,9 %.

En contraste con la caída de la producción y las exportaciones, las ventas en el mercado interno aumentaron un 7,94 % anual en septiembre, hasta 129.274 unidades, 9.508 más que las 119.766 registradas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y septiembre, las ventas internas sumaron 1.143.988 vehículos ligeros, un crecimiento del 5,03 % frente a las 1.089.151 unidades del mismo periodo del año pasado, con 54.837 vehículos adicionales.

La información procede del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho no afiliadas, que comercializan 44 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025, el sector se resintió por la presión derivada de los aranceles de Estados Unidos, que desde abril de ese año aplica un gravamen del 25 % a los vehículos importados, con excepciones vinculadas al contenido estadounidense para los automóviles que cumplen las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los resultados ocurren además en vísperas de la revisión del T-MEC, en la que México busca reducir el impacto de los gravámenes estadounidenses sobre uno de sus principales sectores exportadores y mantener las ventajas comerciales frente a otras economías.