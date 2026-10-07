R. Dominicana pide a Rusia información de 20 nacionales que estarían en guerra de Ucrania

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la República Dominicana informó este miércoles de que ha trasladado a las autoridades rusas los casos de 20 dominicanos que, según denuncias de sus familias, viajaron a Rusia por ofertas laborales y posteriormente fueron incorporados a la guerra con Ucrania.

"Hasta el momento, el Mirex ha recibido documentación correspondiente a 20 ciudadanos dominicanos formalmente identificados por sus familiares, cuyos casos han sido puestos en conocimiento de las autoridades rusas. Asimismo, se han recibido informaciones sobre otros nacionales", indicó el ministerio en un comunicado.

Este martes, los viceministros de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo Núñez, y de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, se reunieron con el embajador de Rusia en la República Dominicana, Serguéi Seredin, a quien entregaron los expedientes de los dominicanos identificados que habrían sido reclutados para el conflicto bélico.

"El representante ruso manifestó su disposición de remitir la información a las autoridades competentes de su país para su análisis y posterior respuesta", indicó la Cancillería.

El Mirex recordó que el pasado 24 de septiembre alertó públicamente sobre este tipo de ofertas engañosas, y reiteró que mantiene habilitados sus canales de asistencia para los nacionales que se encuentren en esa situación y requieran apoyo, así como para sus familias en la República Dominicana.

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De acuerdo con la información disponible, los ciudadanos involucrados firmaron contratos individuales en territorio ruso. Sin embargo, varios de ellos y sus allegados comunicaron a la Cancillería que las condiciones reales no correspondían con la oferta con la que viajaron inicialmente.

El Gobierno dominicano precisó que, independientemente del carácter individual de esas relaciones contractuales, brinda asistencia diplomática y consular a quienes lo soliciten, con gestiones que incluyen la localización, el contacto familiar y el acompañamiento para facilitar un eventual retorno.

Las gestiones de este martes dan continuidad al encuentro que mantuvieron el pasado 24 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en el que Santo Domingo expresó formalmente su preocupación por este reclutamiento.

Ambas partes acordaron mantener abierto un canal permanente de comunicación para dar seguimiento a los casos, concluyó el comunicado.