Ramaphosa pide al presidente de Sudán del Sur un proceso electoral "inclusivo" por la paz

"(Ramaphosa) subrayó la necesidad de un proceso electoral inclusivo basado en la confianza mutua y la cooperación entre las partes interesadas de Sudán del Sur para abordar los desafíos pendientes y crear un entorno propicio para la aplicación efectiva del acuerdo de paz", publicó el Gobierno sudafricano en un comunicado, tras una reunión en Pretoria entre ambos gobernantes.

Asimismo, el presidente sudafricano pidió la "plena adhesión" al Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018, que considera necesario para "consolidar" el progreso hacia la paz y la estabilidad del país.

Sudán del Sur sufre una oleada de violencia que coincide con un momento de frágil transición en todo el país tras la decisión del presidente de disolver a mediados de septiembre el gobierno de transición e imponer uno compuesto por elementos afines a su persona antes de las elecciones.

Este escenario de inestabilidad amenaza el histórico proceso con el que Sudán del Sur pretende celebrar las primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, un hito constantemente postergado debido al continuo incumplimiento de los pactos de paz y a la persistencia de grupos armados opuestos al Ejecutivo.