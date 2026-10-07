Ratifican en Ecuador condena de 4 años de cárcel a hombre que provocó aborto a adolescente

Los jueces rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa del sentenciado y ratificaron la condena emitida en noviembre de 2024 por el delito de aborto consentido, que sanciona a la persona que haga abortar a una mujer que ha dado su consentimiento o a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause.

El caso se remonta al 29 de junio de 2022, cuando, según el Ministerio Público, el hombre "introdujo pastillas abortivas en las partes íntimas de la adolescente", que tenía aproximadamente tres meses de gestación.

La menor estuvo sangrando durante dos semanas, por lo que su madre la trasladó a una clínica privada de la ciudad de Riobamba, en el centro de Ecuador, donde le practicaron un legrado por aborto inducido.

Posteriormente, la madre de la adolescente presentó una denuncia ante la Fiscalía, que dio inicio a la investigación y al proceso penal contra el hombre.

El Ministerio Público señaló que los jueces también ordenaron iniciar una investigación previa contra la joven por el mismo delito, considerando que a la fecha de los hechos era menor de edad, aunque la Fiscalía ya había informado en 2024 del inicio de esa indagación.

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En Ecuador, el aborto solo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación.

Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las doce semanas.