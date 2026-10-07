Rusia derriba 311 drones ucranianos sobre 17 regiones y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 311 drones de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram.
Sobre la región rusa de Voronezh fueron derribados 64 drones, según escribió en Telegram el gobernador local, Alexandr Gúsev.
Sin embargo, en el sur de la región varias localidades quedaron sin abastecimiento eléctrico debido a daños en una línea de alta tensión provocados por la caída de fragmentos de drones, según Gúsev.
Ni los medios oficiales ni los canales independientes rusos y ucranianos reportaron daños significativos durante los ataques de esta noche.