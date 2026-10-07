Rusia derriba 311 drones ucranianos sobre 17 regiones y los mares Negro y Azov

Rusia derriba 311 drones ucranianos sobre 17 regiones y los mares Negro y Azov

Moscú, 7 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas destruyeron durante la pasada noche 311 drones ucranianos de largo alcance sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.