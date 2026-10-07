Secretaría de Marina cierra 12 puertos en el golfo de México por la tormenta Isaías

En un comunicado, la Semar informó que los puertos cerrados son Tampico, Altamira y La Pesca, en el estado de Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla, en Veracruz; Sánchez Magallanes, en Tabasco, e Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, en Campeche.

Además, pidió a la población atender las recomendaciones de autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

La decisión llega luego de que en el golfo de México una depresión tropical se intensificó a la tormenta tropical Isaías.

En su reporte más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el meteoro se ubicó aproximadamente a 395 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

Registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el este-noreste a 13 km/h

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"Este sistema generará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Veracruz (sur), Tabasco (norte), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte y oeste), además de muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Tamaulipas (costa).

Además presentará vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, y oleaje de 2 a 3 metros (m) en costas de Veracruz y Tabasco, y olas de 1 a 2 m en Campeche.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos prevé que Isaías se fortalezca rápidamente y se convierta en huracán el jueves antes de tocar tierra el viernes en la costa estadounidense del golfo de México.

El organismo estadounidense emitió vigilancias de huracán, marejada ciclónica y tormenta tropical desde Luisiana hasta Florida.