Sefcovic abordará en China la manera de reequilibrar la relación comercial UE-China

Sefcovic estará el jueves y viernes en Pekín, donde asistirá a la segunda ronda de consultas sobre comercio e inversión con China, después de la primera celebrada en junio pasado, indicó este miércoles el portavoz comunitario Thomas Regnier.

El portavoz rehusó especular sobre cuál podía ser el resultado de esos contactos y tampoco quiso dar precisiones sobre los asuntos concretos que serán tratados, por ejemplo si la UE va a trabajar en medidas de salvaguardia para limitar las importaciones de vehículos híbridos.

Por otra parte, sobre la carta dirigida a la Comisión Europea por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que pide dotar a la UE de nuevos instrumentos de protección frente a las prácticas comerciales desleales de terceros países, esencialmente China, la portavoz comunitaria Paula Pinho indicó que Bruselas la ve como "una valiosa contribución al debate que mantenemos actualmente sobre cómo puede abordar mejor la UE los riesgos geoeconómicos, los desequilibrios macroeconómicos globales".

En ese sentido, aseguró que "se alinea muy bien con nuestro propio trabajo aquí en la Comisión" y con la postura de la presidenta, Ursula Von der Leyen, "sobre la competitividad y el enfoque hacia nuestros socios comerciales en lo que respecta a los desequilibrios comerciales, incluida China".

La misma portavoz recordó que los líderes de la UE hablarán de este asunto en la cumbre que celebrarán la próxima semana en Bruselas.

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Precisamente este mismo miércoles el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante sobre las relaciones con China, que considera que se ha llegado a un "punto crítico" y pide medidas para reequilibrar los lazos económicos.

Los eurodiputados reconocen que dialogar con China es "esencial" para abordar desafíos mundiales como el cambio climático, el refuerzo del multilateralismo, la paz y la seguridad, y la promoción de los derechos humanos, el desarrollo internacional, la digitalización o la salud pública.

No obstante, creen que la relación con ese país ha llegado a un "punto crítico" por sus "prácticas económicas desleales", como "el dumping y el espionaje", o por su posición sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

Tras la primera ronda de contactos de junio, China aseguró que había alcanzado un "consenso" con la Unión Europea para definir sus vínculos como una relación de socios comerciales "estable y equilibrada", en un momento de crecientes tensiones por el déficit europeo y las denuncias de Bruselas de una supuesta sobrecapacidad industrial china.

Durante esos contactos, Bruselas y Pekín se fijaron mediados de octubre como fecha límite para alcanzar "resultados tangibles" dirigidos a reequilibrar sus relaciones comerciales.

El déficit comercial de la Unión Europea (UE) con China alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento aproximado del 15,3 % respecto a 2024, según los datos publicados el pasado abril por Eurostat.

En 2025, la UE exportó a China bienes por valor de 199.600 millones de euros e importó por 559.400 millones.

Frente a 2024, las exportaciones europeas disminuyeron un 6,5 %, mientras que las importaciones aumentaron un 6,4 %.

La UE insiste en que su relación económica con China es insostenible por el déficit comercial anual de cerca de 360.000 millones de euros y la presión de sectores industriales chinos como los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares o los productos químicos.

China rechaza esas acusaciones, niega que exista una sobrecapacidad estructural derivada de subsidios o de una demanda interna insuficiente y acusa a la UE de politizar las diferencias comerciales y avanzar hacia medidas que califica de proteccionistas.