Siete artistas hispanos celebrarán los 250 años de EE.UU. en las pantallas de Miami

Siete artistas hispanos celebrarán los 250 años de EE.UU. en las pantallas de Miami

Miami (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Una red de pantallas publicitarias de Miami interrumpirá sus anuncios unos minutos al día para mostrar a la vez obras de siete artistas hispanos, del 12 de octubre al 15 de diciembre, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, según informaron los organizadores en un comunicado.