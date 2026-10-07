Suben a 19 los muertos en el ataque ruso a la ciudad de Priluki, entre ellos cinco niños

El impacto de un misil ruso Kh-101 provocó "la muerte de 19 personas, incluidos cinco niños pequeños", afirmó Zelenski, que con anterioridad había dicho que tres de los niños, a los que identificó como Oleksandr, Kirilo y Serguí, solo tenían un año de edad.

En total, a lo largo de la jornada, los ataques rusos con misiles balísticos y de crucero y con drones kamikaze de tipo Shaheed contra diversos puntos de Ucrania causaron este miércoles 25 muertos y un centenar de heridos.

"Éste es el regalo que se ha hecho (Vladímir) Putin por su cumpleaños: el asesinato de niños, el asesinato de personas", denunció en alusión al mandatario ruso, que cumplió hoy 74 años.

Zelenski instó a los países occidentales a incrementar la presión sobre Rusia.

"Putin aún puede vender petróleo y calcular la situación en dólares, en euros, porque todavía le saca beneficio. La guerra es su naturaleza, su ideología. Y esto es un problema no solo para Ucrania, no solo nuestro y de nuestra gente y nuestros hijos", aseveró.

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"Es un problema para todos en Europa y para el mundo occidental", agregó.

El ataque contra Priluki se produjo de madrugada y causó la destrucción de buena parte de un edificio de viviendas de cinco plantas, según han informado las autoridades locales.