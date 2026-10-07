Tailandia condena a 742 años de cárcel a monje por robar donaciones para personas con VIH

El Tribunal Penal Central para Casos de Corrupción y Mala Conducta, establecido en 2016 para agilizar los casos de corrupción, dictaminó que el religioso, conocido como Alongkot Phunmuk, cometió un total de 185 delitos de apropiación indebida, castigado cada uno con 4 años de cárcel, y uno de blanqueo de capitales, penado con dos años de prisión, recoge un comunicado de la corte.

A pesar de la larga condena, la ley tailandesa establece que los condenados solo pueden cumplir un máximo de 50 años de prisión.

El escándalo surgió en agosto de 2025, cuando la Policía tailandesa arrestó al monje y dos cómplices acusados de apropiarse de más de 1.000 millones de bat (casi 30 millones de dólares o 26,5 millones de euros) en donaciones al templo Phra Bat Nam Phu, a unos 150 kilómetros al norte de Bangkok.

Alongkot, de 66 años y que fue expulsado del monacato a raíz de su detención, contaba entonces con una considerable influencia al ser conocido por fundar en 1992 este templo ubicado en la provincia central de Lopburi donde se acogía a cientos de personas con VIH.

Como otros centros budistas del país, el templo se financia en gran medida a través de las donaciones en efectivo y transferencias bancarias realizadas por creyentes.

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La investigación policial sostiene que uno de los cómplices retiraba de manera habitual fondos de entre 100.000 y 1 millón de bat (entre 3.000 y 30.000 dólares o 2.650 o 26.500 euros) que supuestamente eran entregados al monje.

A raíz del escándalo, el templo, que llegó a acoger a más de 2.000 pacientes, se ha visto obligado a suspender las admisiones debido a la disminución de donaciones y actualmente atiende a 121 personas, según indica hoy su perfil de Facebook.

Los monjes budistas, religión que profesan más del 90 % de los tailandeses, mantienen una importante influencia en la sociedad, a pesar de que en los últimos años han surgido varios escándalos asociados a bonzos y templos.