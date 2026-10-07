TotalEnergies acuerda comprar biocombustibles para aviones que se producirán en Argentina

Mediante el acuerdo, TotalEnergies Trading (Totsa) adquirirá, bajo un compromiso firme de largo plazo, la mayor parte del combustible sostenible para aviación (SAF) y otros combustibles que serán elaborados en una biorrefinería de la localidad de San Lorenzo, en la provincia argentina de Santa Fe (centro).

La biorrefinería es construida por Santa Fe Bio, empresa en la que son socias Essential Energy y la petrolera YPF.

Según informó este miércoles YPF en un comunicado, el acuerdo con TotalEnergies "constituye un hito clave" para el desarrollo y la financiación del proyecto de Santa Fe Bio.

La futura biorrefinería tendrá una capacidad de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y de aceite vegetal hidrotratado (HVO, diésel renovable) con destino a la exportación.

De acuerdo al comunicado, la iniciativa contempla inversiones por unos 400 millones de dólares para la reconversión del complejo industrial de San Lorenzo.

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La participación de TotalEnergies "permitirá conectar la producción de la futura biorrefinería con destinos que avanzan en la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de sus objetivos de reducción de emisiones del transporte", indicó YPF.

La puesta en marcha de la biorefinería está prevista para finales de 2029.