Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso a Priluki tenían solo un año de edad

Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso a Priluki tenían solo un año de edad

Kiev, 7 oct (EFE).- Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso contra la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en el que han perdido la vida al menos 18 personas, tenían solamente un año de edad, según informó a través de su cuenta de X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.