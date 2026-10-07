Tres heridos al caer una avioneta de una escuela de pilotaje en el sur de Bolivia

La aeronave Cessna 172K partió con tres tripulantes del aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza, en la región sureña de Tarija, y tenía como destino la población de Villa Montes, fronteriza con Argentina.

Según información preliminar, "el hecho se habría producido ante una presunta falla del motor", señaló la DGAC en un comunicado de prensa.

Según esta instancia, que depende del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, "se cumplieron los protocolos de respuesta inmediata en el lugar", brindando auxilio y evacuando a los tres ocupantes.

Los tres ocupantes: un instructor, un estudiante y una tercera persona que no fue identificada, resultaron "con lesiones leves y fueron atendidas adecuadamente", sostuvo la DGAC.

El comandante departamental de la Policía de Tarija, Heriberto Valencia, informó a los medios locales que los tripulantes, al notar "desperfectos" en la avioneta, trataron de retornar a la terminal aérea de Tarija y "fue ahí donde tuvieron el accidente".

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“Hubo un choque prácticamente en tierra y fruto de ello tenemos esos tres heridos”, confirmó Valencia.

Bomberos del aeropuerto y de la Policía rescataron a los heridos, quienes fueron derivados al hospital público de la ciudad de Tarija.

El personal de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) también brindó asistencia a los heridos.

La Unidad de Prevención de Accidentes e Incidentes de la DGAC comenzó con la investigación del suceso, "con el propósito de establecer las circunstancias y causas" que originaron la caída de la aeronave.