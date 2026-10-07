Trump no cree que el aparente brote de peste en Rusia esté vinculado a un arma biológica

Preguntado en el Despacho Oval sobre la posibilidad de que el posible caso de la enfermedad esté relacionado con un agente biológico, Trump respondió: "No lo creemos".

"Pronto lo sabremos, pero no lo creemos. Y si los escuchas a ellos (a Rusia), dicen que está bajo control", agregó.

Sobre las posibles semejanzas con la manera en la China gestionó el inicio de la pandemia de la covid-19, el mandatario estadounidense advirtió que Pekín "entonces no decía mucho, y Rusia ahora tampoco dice gran cosa, pero sí aseguran que lo tienen totalmente bajo control", repitió.

Trump afirmó que tenía una llamada prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que adelantara la víspera que hablaría con el jefe del Kremlin sobre el aparente caso de peste neumónica en el área de Irkutsk.

Según medios locales rusos, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

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Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada 'Yersinia pestis', en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre este incidente y desde entonces el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) informó que las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de que se haya producido un brote de peste pulmonar.

La Administración Trump ha estado en contacto sobre esta situación con sus pares rusos, incluidos expertos en salud, desde el viernes pasado, confirmó un funcionario del Departamento de Estado en un mensaje remitido a EFE.

Washington ha insistido en que mantiene una comunicación continua con Moscú sobre el caso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser "transparente y a compartir más información con el mundo".

Mientras, el Kremlin ofrece información a cuentagotas e insiste en que tanto la población como los medios se orienten exclusivamente por los comunicados del servicio de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor.