Ucrania ataca una planta de procesamiento de petróleo en Samara y una de gas en Astracán

La refinería de Samara recibe petróleo desde Tatarstán y otras regiones rusas y mezcla varios tipos de crudo para producir la variedad Urals, que supone hasta el 50 % de las exportaciones petroleras rusas, según se explica en la nota castrense ucraniana.

El Estado Mayor ucraniano dice haber confirmado daños en catorce depósitos de almacenamiento, a una infraestructura de carga y a una sección de tubos para el transporte del crudo.

En la planta gasística de Astracán, el ataque ucraniano ha causado daños en dos unidades de purificación de gas y otra de destilación, dice la nota.

La planta procesa hasta 12.000 millones de metros cúbicos de gas para producir cada año hasta 3,5 millones de toneladas de gas industrial de sulfuro, lo que la convierte en una de las instalaciones de este tipo más importantes del mundo, según el Estado Mayor ucraniano.

El Estado Mayor de Ucrania había informado previamente de un ataque exitoso llevado a cabo durante la pasada noche contra el aeródromo de Seshcha de la región de Briansk de la Federación Rusa, donde también fueron alcanzados un sistema de guerra electrónica y un radar.