Ucrania informa de al menos seis muertos en el ataque masivo ruso de esta madrugada

“Un ataque masivo con centenares de misiles y drones ha golpeado edificios residenciales e infraestructura crítica en Kiev, Dnipró, Zaporiyia, Kremenchuk y Priluki. Al menos dos personas han muerto en la capital y cuatro más en el resto del país”, escribió el ministro, que vinculó el hecho de que Rusia haya elegido el día de hoy para lanzar este ataque con que este miércoles su presidente, Vladímir Putin, cumple 74 años.

Además de los dos muertos en Kiev, las autoridades regionales y locales han informado del fallecimiento de otras dos personas en la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava de Ucrania central.

En la ciudad de Oleksandria de la región de Kirovograd, también en el centro de Ucrania y donde ha sido atacada infraestructura industrial, ha muerto al menos una persona.

Un medio local de la ciudad de Priluki, en la región norteña de Cherníguiv, ha informado de “muertos y heridos” allí. El medio, cuya información ha sido compartida en el canal de Telegram oficial de las autoridades locales, habla de “ataque masivo con misiles” contra la ciudad.

El ministro de Exteriores ucraniano ha pedido en su mensaje de X a la comunidad internacional que refuerce las sanciones contra las finanzas y la industria militar rusa y que redoble la ayuda en defensa a Ucrania y brinde más asistencia técnica al país también para hacer frente a los ataques rusos a su sistema energético de cara al invierno.

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Según canales de Telegram ucranianos, uno de los objetivos alcanzados en la región de Kiev es la central térmica de Tripilska, la más importante para el abastecimiento de electricidad tanto de la región capitalina como de dos de sus regiones vecinas.