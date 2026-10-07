Ucrania neutraliza 44 misiles y 117 de los drones lanzados por Rusia contra su territorio

Este componente del Ejército ucraniano especifica que Rusia empleó en este ataque un total de 48 misiles de crucero, un número indeterminado de misiles balísticos y 130 drones, de los que 46 eran de motor a reacción.

Kiev dejó de informar este verano de la cantidad de misiles balísticos que usa Rusia en sus ataques debido a la caída dramática del porcentaje de derribos de este tipo de armamento, al que Ucrania es particularmente vulnerable debido al déficit de misiles para sistemas antiaéreos Patriot, los únicos capaces de responder con garantías a las capacidades balísticas rusas.

En los últimos grandes ataques rusos, Ucrania ha vuelto a interceptar algún misil balístico enemigo, después de múltiples noches en las que no fue capaz de derribar ninguno.

Las regiones de Kiev (norte), Járkov (noreste), Poltava y Dnipropetrovsk (centro y centro-este) han sido los principales objetivos del ataque, según la Fuerza Aérea.

Los misiles y drones no derribados impactaron en 18 localizaciones distintas de Ucrania, no especificadas en el parte militar ucraniano.

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Este ataque masivo combinado ruso tuvo lugar después de que anoche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera, citando informes de su inteligencia, de que las fuerzas del Kremlin preparaban un nuevo bombardeo masivo contra Ucrania.