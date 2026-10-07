Un recital del Siglo de Oro español marca el inicio de la muestra de Zurbarán en el Louvre

El espectáculo, titulado 'Las músicas de Zurbarán', tendrá lugar en el auditorio del museo parisino y es el primero de un ciclo de cinco conciertos que se sucederán en la pinacoteca más visitada del mundo hasta la clausura de la exposición, el próximo 25 de enero.

Será un programa, según avanzó el Louvre, que permitirá descubrir "los esplendores de la música de la Península Ibérica al final del Siglo de Oro".

Es la primera vez que Ensemble Cantoria, bajo la dirección de Jorge Losana, actúa en el Louvre.

Es una formación caracterizada por la juventud de sus integrantes que está especializada en la polifonía vocal del Renacimiento ibérico y el primer Barroco.

Para la segunda entrega de este ciclo de conciertos habrá que esperar al 25 de noviembre, con el cantaor flamenco Arcángel en el escenario, acompañado en la parte instrumental por Quatuor Diotima.

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Completarán la programación un recital del pianista Tanguy de Williencourt el 4 de diciembre; otro con Jordi Savall y su conjunto Hespèrion XXI el 13 de enero; y por último, cerrará la serie un concierto del guitarrista Thibaut Garcia junto a músicos invitados el 22 de enero, fecha de la clausura de la exposición de Zurbarán.

Esta muestra monográfica, que ya pasó por Londres, es la gran exposición temporal del Louvre para la temporada otoño-invierno y busca que el público francés conozca a este maestro español como algo más que un pintor religioso.

"Fue un inmenso colorista", resaltó el pasado viernes al presentar la muestra a la prensa Charlotte Chastel-Rousseau, conservadora jefe del departamento de Pintura del Louvre y comisaria de la entrega parisina del proyecto.

Entre los 65 lienzos que han viajado a la capital francesa se podrán ver obras maestras como 'La Santa Faz', pintada por Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598-Madrid, 1664) en 1631; el 'Crucificado', que lanzó su carrera en Sevilla, o algunas de sus visiones de la Inmaculada Concepción.

Ahonda también en sus bodegones, en las obras que pintó para el Palacio del Buen Retiro del rey Felipe IV -y que le permitieron trabajar otras temáticas, como la mitología griega- y en la evolución de su estilo en los últimos años de su trabajo.

Incluso revisita la breve carrera de su hijo y colaborador Juan de Zurbarán, antes de morir de peste, y la influencia que tuvo en los románticos franceses en el siglo XIX -la época en la que Francia lo descubrió- o la forma en la que nombres como Pablo Picasso y Juan Gris reivindicaron su legado desde el cubismo en el siglo XX.

Además de ofrecer un recorrido más cronológico que el que se pudo ver en Londres entre mayo y agosto pasados, la monográfica de París combina la monográfica de Zurbarán con otra muestra paralela inédita llamada 'Sculpter la Couleur' ('Esculpir el color'), consistente en un préstamo excepcional de 23 obras llegadas desde el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Entre ellas destacan cinco grandes tallas de Gregorio Fernández que son pasos de la Semana Santa que, a pesar de formar parte de los fondos del museo, cada año siguen procesionando por las calles de la ciudad española de Valladolid.

También acompaña el proyecto, que después viajará a Chicago (EE.UU.), todo un programa de actividades paralelas entre las que destaca un ciclo de cine comisariado por la actriz Rossy de Palma, que empezará el viernes, un encuentro el 21 de octubre con la artista Angélica Liddell o una representación en noviembre de 'El burlador de Sevilla y convidado de piedra', de Tirso de Molina, a cargo de la Comédie-Française.

Se rematará con un fin de semana en el que habrá, entre otras propuestas, un concierto del asturiano Rodrigo Cuevas y una grabación del podcast 'Las Hijas de Felipe', de Ana Garriga y Carmen Urbita, dedicada al Siglo de Oro español.