Una de las mayores fortunas de Canadá compra la cadena británica de farmacias Boots

La adquisición se realizará a través de Wittington Investments, la sociedad privada de la familia Weston, en asociación con la también canadiense Fairfax Financial Holdings, que aportará hasta 2.300 millones de dólares y tendrá el 50 % del capital de Boots.

Wittington conservará el control operativo de la compañía.

Galen Weston, presidente de Wittington, asumirá además la presidencia de Boots cuando se complete la operación, prevista para el primer trimestre de 2027 y todavía sujeta a las autorizaciones correspondientes, señaló la sociedad en un comunicado.

La operación incluye las farmacias y comercios de Boots en el Reino Unido e Irlanda, Boots Opticians, la compañía de cosméticos No7 Beauty Company, así como sus negocios en Tailandia y sus franquicias internacionales.

Los Weston ocupan desde hace décadas una posición central en el sector de la distribución canadiense. Wittington controla George Weston Limited y, a través de esta compañía, Loblaw Companies y Choice Properties.

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Loblaw, con más de 2.800 establecimientos, es el mayor grupo de distribución minorista de Canadá y propietario de Shoppers Drug Mart, la principal cadena canadiense de farmacias y productos de salud y belleza, un negocio con claras similitudes a Boots.

Galen Weston controla directa e indirectamente, alrededor del 59,5 % de George Weston Limited, mientras que esta última posee aproximadamente el 52,6 % de Loblaw.

Weston señaló que el objetivo es proporcionar a Boots estabilidad "a largo plazo", nuevas inversiones de capital y un mayor enfoque operativo.

Fairfax, presidida por Prem Watsa, destacó que la familia Weston ha desarrollado durante años algunas de las marcas de distribución más exitosas de Canadá, incluidas las de farmacia y belleza.