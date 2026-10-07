Universitarios argentinos irrumpen en la Secretaría de Educación en reclamo de fondos

"Hace un año se aprobó en el Congreso una ley que el día de hoy no se cumple", dijo a EFE la estudiante universitaria Isabel González y agregó: "Ya no sabemos qué más hacer, estamos desesperados, no tenemos ninguna respuesta".

Los estudiantes ingresaron al edificio público tomando por sorpresa al escaso personal policial presente, el cual apenas opuso resistencia, y solicitaron hablar con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

La mayoría de ellos logró traspasar los molinetes de ingreso al edificio y se sentó en el vestíbulo del Palacio Sarmiento, donde se ubica el organismo de Educación, degradado de Ministerio a Secretaría al comienzo de la gestión de Milei, en diciembre de 2023.

Según aseguraron a EFE, los manifestantes no desalojarán el lugar hasta ser recibidos por el secretario Torrendell.

La medida de fuerza se produce en medio de un conflicto de larga data entre las universidades públicas argentinas y el Gobierno de Milei por el financiamiento del sistema de educación pública superior, que en 2026 ha registrado un presupuesto del 0,428 % del PBI, el más bajo desde 1989, según un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

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En 2024 y 2025 el Congreso argentino aprobó leyes para incrementar los fondos destinados a las universidades públicas, pero Milei vetó ambas iniciativas.

Aunque el Parlamento rechazó el veto de 2025, el Gobierno se ha negado a aplicar la norma y apeló ante la Corte Suprema los fallos judiciales que lo obligan hacerlo.

Otra decisión judicial resolvió este lunes la inconstitucionalidad del veto del presidente, al considerar que "no supera un mínimo de razonabilidad", según el fallo al que accedió EFE.

La sentencia ordena al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la norma, que contempla la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.

Según detalló la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el Gobierno ofreció apenas un 3 % de aumento en la última negociación salarial, cuando se necesita un incremento adicional del 33 % para cumplir con la ley.

"No tenemos más paciencia, no podemos seguir en esta situación, porque en el medio los que pierden sus carreras, los que pierden sus cursadas y los que pierden tener profesionales al servicio de su patria son los argentinos", expresó González.

En ese contexto, organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles realizaron en las últimas semanas múltiples huelgas nacionales y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.