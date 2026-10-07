Uruguay tiene 6 fintech por 100.000 habitantes y el 68 % obtiene ingresos en el exterior

Así lo indica el primer Mapa Fintech del Uruguay, elaborado para la Cámara Uruguaya Fintech, que también revela que el 80 % de estas empresas operan en el país y el 45 % lo hace en Argentina, pero también en otros países como Chile, Perú, Colombia y México.

Dos de cada tres de estas empresas tienen en Uruguay su casa matriz. De las fintech extranjeras la mayoría son de origen argentino o estadounidense.

Predominan las estructuras organizacionales pequeñas o medianas. Solo el 8 % tiene más de 100 colaboradores en Uruguay y apenas el 36 % tiene a la totalidad de su plantilla formada por uruguayos.

Por otra parte, el 33 % dijeron ser empresas consolidadas, el 38 % estar escalando en ventas y el 21 % ser empresas emergentes.

Una de cada cuatro de las empresas declaró facturar más de 5 millones de dólares al año.

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El 92 % de las fintech en Uruguay espera que su facturación aumente en los próximos 12 meses y la mayoría prevé aumentar su inversión el próximo año, principalmente de forma moderada, con foco en el desarrollo tecnológico, el marketing y la inteligencia artificial.

Para Alicia Corcoll y Tamara Schandy, socias de Exante y las encargadas de presentar los resultados este miércoles, el ecosistema fintech está "penetrando bastante en lo que es el funcionamiento de la economía uruguaya" y eso "también es reflejo de algunas ventajas que puede tener Uruguay para fomentar este tipo de emprendimientos".

Señalaron también que "Uruguay está atravesando un proceso de cambios regulatorios" con el debate en el Parlamento de un proyecto de ley sobre competitividad que dedica un capítulo al sector tecnológico y financiero.

El mapa toma como referencia la definición de fintech como el "conjunto de empresas que utilizan tecnología como componente central de su actividad para desarrollar, prestar, distribuir, gestionar o facilitar productos y servicios financieros" y, para darle comparabilidad, adopta la metodología utilizada en mapas de otros países de América Latina, por lo que se enfoca en el "núcleo fintech" y dejaron afuera a bancos e instituciones tradicionales.