Veinte detenidos en España en una operación europea contra el fraude de IVA en electrónica

La investigación, denominada 'Hermes', ha conllevado más de 300 registros en ocho países comunitarios y se ha saldado con la detención de 62 sospechosos, de los cuales 20 han sido arrestados en España, 39 en Portugal y tres en Italia, explicó la EPPO en un comunicado.

Según las pruebas recabadas por la Fiscalía Europea, los grupos criminales transnacionales crearon "una intrincada red de empresas intermediarias" en territorio español, así como en Italia, Portugal, Austria, Francia y Malta, para eludir la normativa del IVA en el comercio transfronterizo de telefonía móvil y dispositivos electrónicos.

El esquema fraudulento utilizaba una cadena de "comerciantes desaparecidos" que vendían los productos sin abonar el impuesto correspondiente a las arcas públicas, para posteriormente solicitar la devolución ilícita del IVA a las autoridades tributarias nacionales.

En el despliegue policial, coordinado en el ámbito nacional por la oficina de la EPPO en Madrid con el apoyo de las fuerzas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y Europol, se ejecutaron órdenes de incautación de activos por un valor total de 310 millones de euros.

Entre los bienes intervenidos figuran cuentas bancarias, participaciones societarias, inmuebles y vehículos de alta gama, así como dinero en efectivo y monedas de oro por un valor cercano a los 9 millones de euros.