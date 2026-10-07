Wall Street cierra en rojo tras alcanzar el rendimiento de los bonos su récord desde 2002

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restó 341 puntos, hasta 51.179; el selectivo S&P 500 cedió un 0,22 %, hasta 7.801 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,22 %, hasta 27.538 enteros.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja después de que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran en la pasada sesión un nuevo récord de cierre y en las operaciones a mitad de la jornada.

Sin embargo, la subida del rendimiento de los bonos hizo retroceder las ganancias. Al toque de la campana en Wall Street, el título a 10 años crecía 1,1 puntos básicos, hasta el 5,282 %, y el título a 30 años 2,2 puntos básicos, hasta el 5,663 %.

Cuando los inversores exigen una mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, por el aumento de los riesgos, el precio de los títulos baja y sube su rendimiento.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles un 1,3 %, hasta 88,28 dólares el barril, después de que los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acodaran priorizar de la liberación de reservas de diésel.

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En otros mercados, el oro se devaluaba un 1,41 %, hasta los 4.128 dólares la onza; y la plata un 2,77 %, hasta 59,88 dólares la onza.

En el plano corporativo, las compañías del sector tecnológico, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial (IA), que había impulsado los récords de este martes cerraron en rojo.

Marvell Technology cedía un 0,81 %, mientras que Nvidia un 0,74 % y AMD un 0,55 %. sin embargo, Micron Technology sumó un 4,06 %.