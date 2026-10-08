El primer debate entre El-Sayed y Rogers en Michigan deriva en ataques personales

El encuentro, celebrado en Grand Rapids, evidenció las diferencias entre ambos aspirantes, que se enfrentaron durante una hora con frecuentes intervenciones del moderador para intentar contener la confrontación.

Los candidatos continuaron discutiendo incluso durante una pausa publicitaria, de acuerdo con los medios locales.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando debatieron sobre las cámaras de vigilancia de la empresa Flock Safety, utilizadas por las fuerzas de seguridad para identificar vehículos.

El-Sayed defendió que su uso debe estar regulado a nivel federal, mientras que Rogers argumentó que estas herramientas son importantes para localizar a sospechosos de terrorismo.

Rogers aludió entonces a la posibilidad de que familiares de El-Sayed estuvieran en listas de vigilancia, lo que llevó al demócrata, de origen egipcio y que podría convertirse en el primer senador musulmán del país si resulta elegido, a exigirle que explicitara sus insinuaciones.

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"Dilo sin rodeos", le respondió el demócrata.

La política exterior también centró buena parte del enfrentamiento, como cuando El-Sayed, crítico con la ofensiva israelí en Gaza, rechazó que los impuestos de los estadounidenses se destinen a financiar guerras en el extranjero y evitó establecer cuál de los dos países, Irán o Israel, representa una amenaza mayor para Estados Unidos.

Rogers defendió el apoyo estadounidense a Israel y cuestionó la posición de su rival, al que reprochó no haber emitido un mensaje público en el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La economía y las políticas del presidente Donald Trump fueron otros de los ejes del debate.

Rogers, que ha comenzado a distanciarse de algunas medidas del mandatario, reiteró sus críticas a los aranceles impuestos a Canadá y defendió la necesidad de poner fin a la guerra con Irán.

El republicano también acusó a El-Sayed de proponer políticas que elevarían los costos para los habitantes de Michigan.

El demócrata, por su parte, vinculó a su rival con Trump y cuestionó su trayectoria política. Rogers respondió atacando las credenciales profesionales de El-Sayed, médico formado en la Universidad de Columbia que no ha ejercido la medicina, y calificó sus propuestas de radicales.

El debate se produce en una de las contiendas senatoriales más disputadas de las elecciones legislativas en EE.UU. del próximo 3 de noviembre.

Los candidatos compiten por el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters, quien no busca la reelección, en una carrera clave para el intento de los demócratas de recuperar el control de la Cámara Alta.

El próximo debate entre ambos está previsto para el 21 de octubre y será organizado por la cadena WXYZ-TV en Detroit.