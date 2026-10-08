En libertad el séptimo detenido por un supuesto complot cerca de base militar británica

La CTP señaló que el sospechoso, que fue aprehendido en Londres, ha sido liberado "bajo estrictas condiciones", al igual que los otros seis arrestados tras la alerta de seguridad detectada el 27 de septiembre.

Los siete hombres -todos ellos británicos menos uno de doble nacionalidad británica e iraní- fueron detenidos por su supuesta implicación en posibles actos de terrorismo en las inmediaciones de RAF Fairford, en el condado de Gloucestershire, que hasta el pasado fin de semana usaba el Ejército estadounidense en operaciones de carácter "defensivo" en la guerra contra Irán.

La Policía Antiterrorista ha indicado que la investigación sigue activa y se analizan múltiples ángulos para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido cerca de la base y las posibles motivaciones.

El 27 de septiembre, la Policía local recibió dos llamadas -una de uno de los hombres inicialmente detenidos y otra de una vecina de la zona- alertando de la presencia de tres furgonetas y personas encapuchadas cerca de RAF Fairford, lo que desató la alarma sobre un posible atentado.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad confirmaron que no se habían hallado explosivos en los vehículos, pero sí cierta cantidad de gasolina.

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Aunque Estados Unidos dijo en un primer momento que se había desbaratado un potencial ataque auspiciado por un agente extranjero, esto no ha sido confirmado por la Policía británica. El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sí afirmó la semana pasada que había indicios de participación iraní en el suceso.

El Gobierno de Teherán y su embajada en Londres han negado rotundamente cualquier conexión y sostienen que el Reino Unido "ladra al árbol equivocado".

La Administración estadounidense confirmó el pasado fin de semana que ha trasladado sus aviones de la base de Fairford a otras ubicaciones. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que se debía a razones logísticas, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se hizo porque había "amenazas".

El Ejecutivo británico insiste por su parte en que hay una seguridad adecuada en la base aérea inglesa, que desde hace décadas utiliza el Ejército de EE.UU.