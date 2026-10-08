Las facciones palestinas proponen aplazar las elecciones previstas para noviembre

Las facciones palestinas proponen aplazar las elecciones previstas para noviembre

El Cairo, 8 oct (EFE).- Las facciones palestinas reunidas en El Cairo han alcanzado un consenso y proponen aplazar las elecciones legislativas previstas para el próximo 28 de noviembre a una fecha aún por determinar, según informaron fuentes palestinas a EFE este jueves.