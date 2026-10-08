Pitbull lanza álbum con duetos con Enrique Iglesias, KISS, Bon Jovi y Gente de Zona

Pitbull lanza álbum con duetos con Enrique Iglesias, KISS, Bon Jovi y Gente de Zona

Miami (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El cantante estadounidense Pitbull lanza este viernes 'PITCOIN', su nuevo álbum de estudio con 24 temas que incluyen colaboraciones con cantantes como Enrique Iglesias, KISS, Bon Jovi y Gente de Zona, según anunciaron este jueves sus representantes.