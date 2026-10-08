Un herido por disparos del ICE en Nueva York, denuncia una organización proinmigrantes

La New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (20:00 GMT), señaló la NYPD a través de X. La persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica, agregó la institución.

La Policía de Nueva York señaló que no estuvo involucrada en el incidente ni se encontraba en la escena en el momento del tiroteo.

La NYIC reclamó una investigación inmediata y la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

El presidente y director ejecutivo de la NYIC, Murad Awawdeh, pidió que se depuren responsabilidades si se determina que los agentes utilizaron una fuerza excesiva y reclamó mayor transparencia sobre el incidente.

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Marble Hill es un pequeño barrio situado en el extremo norte de Manhattan, aunque el NYPD lo identificó en su comunicado como parte del Bronx.

Nueva York es una ciudad "santuario" para los inmigrantes, por lo que las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración, aunque estas pueden realizar sus propias operaciones en la ciudad.