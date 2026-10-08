Wall Street cierra mixto arrastrado por las tecnológicas y la subida del petróleo

Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumó un 0,10 %, hasta los 51.231 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,47 %, hasta los 7.765 enteros; y el Nasdaq retrocedió 345 unidades, hasta las 27.193.

La Bolsa de Nueva York cerró la sesión con pérdidas, especialmente entre las tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial. Oracle cayó un 5,58 %, mientras que Nvidia retrocedió un 2,94 %.

Mientras, Intel, Micron, Broadcom y AMD cedieron un 5,34 %, 4,79 %, 4,35 % y 3,9 %, respectivamente.

Las acciones relacionadas con la IA cayeron después de que OpenAI, matriz de ChatGPT, comunicara a sus inversores unos ingresos anualizados a finales de septiembre inferiores a los del mes pasado.

Según CNBC, OpenAI, que no cotiza en bolsa y no está obligada a publicar sus resultados, registró unos 50.000 millones de dólares de ingresos anualizados a finales de septiembre, una cifra inferior a los cerca de 70.000 millones que había difundido el medio Axios el mes pasado.

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La cadena explicó, citando fuentes propias, que la diferencia entre ambas cifras responde a la metodología utilizada para calcular los ingresos: los cerca de 70.000 millones difundidos entonces incluían los ingresos brutos generados a través de empresas asociadas.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 3,64 %, hasta 91,49 dólares el barril, mientras los inversores observan el aumento de los ataques de Irán a los petroleros que navegan cerca del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,21 dólares respecto al cierre anterior.

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años restó 4,6 puntos básicos, hasta el 5,231 %, después de situarse en máximos no vistos en más de dos décadas.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,32 %, hasta los 4.154 dólares la onza, y la plata se devaluaba un 1,51 %, hasta 59,38 dólares la onza.