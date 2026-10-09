Al menos dos muertos y nueve heridos en Rusia en ataques nocturnos ucranianos

Los muertos se produjeron en la región fronteriza de Bélgorod -la más castigada por la guerra-, donde otras cuatro personas resultaron heridas en bombardeos que alcanzaron varias viviendas.

A su vez, sufrieron heridas nueve residentes en la región de Kaluga -a menos de 200 kilómetros de Moscú-, de los que cinco tuvieron que ser hospitalizados tras un ataque con drones de ala fija.

Mientras, el gobernador de Tver, Vitali Koroliov, admitió que aparatos no tripulados enemigos habían causado un incendio en una fábrica de la región, donde ningún trabajador resultó herido. Según los canales de Telegram, la instalación atacada es una planta química situada en la localidad de Redkino.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron entre las 8 de la tarde del jueves y las 8 de la mañana de hoy 550 drones enemigos en una veintena de regiones y la anexionada península de Crimea.

Rusos y ucranianos se han enzarzado en las últimas dos semanas en una nueva fase de escalada de los ataques contra ambas retaguardias, lo que incluye la intensificación de los ataques diurnos rusos contra Kiev.

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"Esta es una guerra muy peligrosa. Es una guerra extremadamente peligrosa porque, francamente, ahora mismo parece estar en un punto muerto, y los puntos muertos son muy peligrosos", declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., en una rueda de prensa junto al ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel.