EE.UU. autoriza las operaciones con diésel ruso hasta abril de 2027

La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite estas operaciones pese a las sanciones contra Rusia, pero mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro inmediato de más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados de todo el mundo incluyendo el estadounidense.

Trump añadió que "además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel".

La medida supone una flexibilización temporal de las sanciones estadounidenses que permite reanudar las operaciones comerciales con diésel ruso, incluida su importación a Estados Unidos.

La autorización estará vigente hasta el 7 de abril de 2027, aunque no permite realizar cargos en cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo y productos petrolíferos rusos el 8 de marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, como parte de las sanciones destinadas a reducir los ingresos energéticos de Moscú.

La prohibición entró en vigor de inmediato, aunque se permitió liquidar determinados contratos anteriores hasta el 22 de abril de ese año.

La nueva medida llega en un momento de presión contra el mandatario republicano por el incremento del precio de los combustibles en medio de la guerra con Irán y una considerable baja en su popularidad a semanas de las elecciones legislativas del país norteamericano.