Emiratíes Etihad y Flydubai cancelan vuelos a aeropuertos saudíes tras los ataques hutíes

En un comunicado, Etihad Airways afirmó que ha cancelado los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi y el del Rey Khalid, de la capital saudí "los días 9 y 10 de octubre, debido a problemas operativos imprevistos en el aeropuerto de Riad".

"Dado que la situación es cambiante, es posible que se produzcan nuevas modificaciones", dijo la nota, y recomendó a los pasajeros "consultar el estado de sus vuelos a través del sitio web de la aerolínea".

Por su parte, Flydubai anunció en otro comunicado la cancelación de sus vuelos a los aeropuertos de Riad y Yanbu, este último en el oeste de Arabia Saudí, en la costa del mar Rojo, "hasta el 10 de octubre, mientras que los vuelos a Abha (suroeste) han sido cancelados hasta el 11 de octubre".

"Estamos supervisando la situación de cerca y coordinamos con las autoridades competentes (...) mantendremos a nuestros clientes informados sobre cualquier novedad en los horarios de vuelo a través de nuestros canales oficiales", añadió la nota.

Este anuncio se produce después de que la Autoridad General de Aviación civil saudí informara este viernes de la muerte de al menos tres ciudadanos saudíes y heridas a "varios nacionales y residentes" en dos ataques con misiles lanzados por los insurgentes chiíes hutíes del Yemen contra el aeropuerto de Riad, en el que un avión de la aerolínea saudí", Saudi Airlines, quedó dañado.

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Ese fue el segundo ataque de este tipo contra aeropuertos saudíes desde el miércoles, cuando Riad informó de la muerte de tres personas y más de 30 heridos, de varias nacionalidades, en agresiones similares de los insurgentes yemeníes contra los aeropuertos de Riad y Abha.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, en represalia por el apoyo militar saudí a la ofensiva en su contra de las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.