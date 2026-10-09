Gobierno brasileño anuncia subsidios a combustibles a 16 días de segunda vuelta electoral

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó en una rueda de prensa que el Gobierno decidió ampliar los subsidios al constatar que los precios siguen subiendo y que pueden amenazar el abastecimiento.

Una primera medida aumenta el subsidio ofrecido por cada litro de gasolina desde los actuales 0,63 reales (unos 0,13 dólares) hasta 0,89 reales (unos 0,18 dólares).

Otra medida, que hasta ahora no había sido implantada, prevé la concesión de hasta 1.600 millones de reales (unos 320,9 dólares) en subsidios para las empresas que importan diésel.

Las medidas se anunciaron cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el líder opositor Flávio Bolsonaro venció con el 47 % de los votos, dos más que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección y se quedó con el 45 % de los sufragios.

Este viernes el Gobierno informó que la inflación interanual subió hasta el 4,58 % en septiembre, por encima de la meta del Banco Central.

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El aumento de los precios se ha convertido en uno de los principales temas de debate en la campaña electoral, pues Bolsonaro acusa a Lula de ser incapaz de controlar la inflación.

"No hubo ningún cambio por las elecciones. Son medidas que venimos anunciando desde el inicio de la guerra y que no podemos ajustarlas al calendario electoral. El decreto que creó los subsidios vence este viernes y teníamos que renovarlo", aclaró Durigan al negar objetivos electorales.

Durigan afirmó que, pese a que el impacto de los combustibles en los gastos públicos se doblará, los subsidios no modifican la meta que se impuso el Gobierno de terminar el año sin déficit fiscal, ya que este gasto extra se compensará con los mayores ingresos generados por el aumento del impuesto sobre las exportaciones de petróleo.