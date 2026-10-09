Investigan el asesinato en España de un cirujano por desacuerdo sobre operación de nalgas

El presunto autor material del asesinato, un joven de 18 años y nacionalidad sueca que presuntamente actuó por encargo, ya ha sido detenido.

El arresto del presunto sicario, que no reside en la región donde tuvo lugar el suceso, se produjo menos de 24 horas después de cometerse el crimen y ahora la Policía trabaja para determinar si fue ayudado por terceras personas, así como quién hizo el encargo, indicaron este viernes a EFE fuentes de la investigación.

Sobre el encargo de "ejecutar" al cirujano, la Policía baraja dos hipótesis principales: que lo realizara algún cliente que quedó descontento tras la operación o alguien que tuviera algún desacuerdo previo a la posible intervención.

Los agentes no descartan detenciones en las próximas horas, pero insistieron en que hay que analizar y rastrear diferentes casos, ya que el facultativo, especialista en cirugía de nalgas, había recibido quejas de ciertas personas por su trabajo.

No está aún claro si la persona que contrató al sicario fue varón o mujer, pero las autoridades aseguran que la investigación avanza bien y ya hay pacientes identificados a los que se les está rastreando sus movimientos en las horas previas al crimen.

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Los investigadores advierten de que cada vez se recurre a sicarios más jóvenes, que no viven en España y se hospedan en pisos turísticos con la promesa de un dinero fácil. Además, suelen ser más baratos por no tener experiencia.

En este caso, el joven detenido por el crimen del cirujano tiene apenas 18 años y se hospedó en un piso turístico en el municipio de Benalmádena, apartado del lugar de los hechos (a unos 35/40 kilómetros), y cuando fue arrestado ya estaba preparando su fuga.

El cirujano, de 57 años y origen alemán, murió tras recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica en la que trabajaba y que él mismo fundó en 2018.

La investigación había descartado previamente que el asesinato estuviera relacionado con el crimen organizado.

El especialista en operaciones estéticas, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo, por lo que se investiga, no obstante, si alguno de ellos podría estar vinculado a negocios ilícitos.

El tirador, un individuo vestido de negro con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado a la clínica en moto.