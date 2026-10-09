Israel: Abás "engaña" a la comunidad internacional al aplazar las elecciones palestinas

"La Autoridad Palestina no ha celebrado elecciones presidenciales desde 2005 ni legislativas desde 2006", escribió Saar en un mensaje en la red social X. "Mahmud Abás está engañando a la comunidad internacional al cancelar una vez más las elecciones prometidas", añadió.

El jefe de la diplomacia israelí aseguró que las promesas de reforma de Abás también siguen "vacías", entre ellas la de poner fin a lo que Israel denomina "pagar por matar", en referencia a los pagos de la ANP a presos palestinos y a familias de atacantes, y a la "educación en el odio".

"Siguen engañando. ¿Consecuencias? Para la corrupta ANP, ¡ninguna!", concluyó.

Un portavoz de la Presidencia palestina dijo a EFE este viernes que las elecciones se aplazan en virtud de un acuerdo alcanzado entre las facciones palestinas en El Cairo, con el fin de "crear unas condiciones más serias para celebrarlas" y lograr un "consenso palestino" que garantice su éxito.

Según la fuente, Abás emitirá un decreto al respecto, y el acuerdo contempla fijar una hoja de ruta para celebrar los comicios el año que viene. El aplazamiento se enmarca en un diálogo nacional con mediación egipcia que abordará la cuestión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la reconciliación palestina, e incluirá las elecciones al Consejo Nacional Palestino, el parlamento de la OLP.

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El portavoz señaló además que Israel se ha negado a permitir que la Comisión Electoral Central palestina acceda a Gaza y ha rechazado la entrada de observadores europeos en la Franja.

A principios de septiembre, Yibril Rayub, un alto dirigente de Fatah, adelantó que las legislativas no se celebrarían a tiempo y abogó por convocar primero las presidenciales, previstas por decreto para principios de 2027.

Esta semana, la agencia oficial palestina Wafa informó de que Israel había impedido el acceso de la Comisión Electoral a Gaza y a Jerusalén Este, mientras la Unión Europea, principal donante de la ANP, se declaraba dispuesta a desplegar observadores.

Medios palestinos apuntaron además en las últimas semanas a las divisiones internas en Fatah, agravadas por una iniciativa del líder encarcelado Maruán Barguti, que incluye su candidatura a la Presidencia, y señalaron que el entorno de Abás se inclinaba por aplazar los comicios alegando, como en 2021, los obstáculos israelíes en Jerusalén y Gaza.

Los palestinos no celebran elecciones legislativas desde 2006, cuando Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás. Los últimos comicios convocados, en 2021, fueron cancelados por Abás, que alegó entonces la negativa de Israel a permitir la votación en Jerusalén Este ocupado.