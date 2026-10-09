Las niñas cargan las peores consecuencias del impacto del fenómeno El Niño, alerta una ONG

El Niño ya se siente en América Latina y el Caribe, con falta de lluvia y sequías en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Perú; pero también lluvias excesivas e inundaciones en algunas zonas de Ecuador y México.

La agencia meteorológica y oceánica de Estados Unidos (NOAA, en sus siglas en inglés) estima una probabilidad superior al 83 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y principios de 2027, dijo la ONG en un comunicado.

"El Niño ya está afectando a miles de familias pero lo peor todavía no ha llegado. Sabemos dónde golpeará con más fuerza y sabemos que, si no actuamos a tiempo, serán las niñas quienes carguen con las peores consecuencias", afirmó la directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán, en una declaración por la conmemoración el próximo 11 de octubre del Día Internacional de la Niña.

Plan International señaló que en su informe 'El Estado Mundial de las Niñas 2026' se expone que los fenómenos climáticos aumentan el riesgo de matrimonio y uniones infantiles, violencia y embarazo adolescente, duplicándose el riesgo entre las niñas y adolescentes que ven interrumpida su escolaridad.

En los testimonios de las menores recogidos por el informe se detalla que, cuando una sequía o una inundación deja a las familias sin cosecha, agua o ingresos, son ellas las que en general asumen tareas de cuidado, como buscar agua, cuidar a sus hermanos o quedarse en casa y hacer los quehaceres del hogar mientras las personas adultas salen a trabajar, lo que les resta tiempo para el estudio y las expone a situaciones de violencia.

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La ONG global asegura que ya responde a la situación con proyectos de agua, saneamiento y protección en Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú, y que activó una respuesta subregional ante la sequía que ha experimentado Centroamérica para apoyar a las familias y comunidades afectadas, en particular a las niñas y las adolescentes.

Plan International implementa este mes de octubre la campaña 'Niñas en Emergencia', por el Día Internacional de la Niña, en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay, y busca concienciar y alinear esfuerzos con otros actores que puedan apoyar la respuesta ante las crisis climáticas y su impacto en la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes, indicó el comunicado oficial.