Nueva Delhi refuerza seguridad y control digital antes de la protesta de las "Cucarachas"

El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información pidió a las grandes plataformas que identifiquen y prioricen la retirada o restricción de contenidos considerados ilegales, falsos, manipulados o fuera de contexto en relación con las protestas, según informó la agencia local PTI.

El aviso reclama además que las compañías etiqueten los contenidos generados artificialmente que pretendan representar los acontecimientos y cooperen con rapidez con las fuerzas de seguridad cuando reciban requerimientos oficiales.

La Policía de Delhi mantiene entretanto un amplio dispositivo ante la protesta prevista para este sábado en Jantar Mantar, uno de los principales espacios de protesta de Nueva Delhi, que no cuenta con autorización de las autoridades.

Los accesos de decenas de estaciones de metro serán cerrados desde la noche de este viernes y las autoridades han preparado centros de detención, reforzado los controles en los accesos a la capital y vigilado autobuses y otros medios de transporte que puedan trasladar manifestantes.

La Policía mantiene además bajo vigilancia a unas 2.800 personas identificadas mediante sistemas de reconocimiento facial en protestas anteriores y ha rastreado a proveedores de autobuses y otros servicios utilizados por el CJP en movilizaciones previas.

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El CJP exige la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, al que acusa de responsabilidad en la eliminación de millones de nombres de las listas electorales durante el proceso de revisión del censo de votantes.

El movimiento, que en julio protagonizó protestas multitudinarias que desembocaron en la dimisión del entonces ministro de Educación, mantiene la convocatoria para este sábado pese a las restricciones.

Su fundador, Abhijeet Dipke, ha denunciado además que simpatizantes del movimiento están siendo detenidos o interceptados cuando intentan desplazarse hacia Nueva Delhi, unas cifras que no han podido ser verificadas de forma independiente.

La tensión en torno a la protesta llega después de que la Policía solicitara esta semana la retirada o restricción de varias publicaciones en redes sociales que, según las autoridades, ofrecían una imagen engañosa de intervenciones policiales durante movilizaciones recientes.