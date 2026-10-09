Rock al Parque en 30 años: lo que debes saber del festival más grande de Latinoamérica

Tres décadas después, el evento revive su historia mediante los hitos que marcaron a varias generaciones año tras año: desde una tormenta que forzó su cancelación, pasando por actuaciones estelares hasta su consolidación como un espacio de inclusión en el parque Simón Bolívar.

En 1995, Mario Duarte, músico de la banda La Derecha, y Julio Correal, un exitoso mánager y empresario, imaginaron un festival gratuito que permitiese a las bandas de rock colombianas pasar de los bares a escenarios más grandes donde se encontrarse con el público de Bogotá. Así nació Rock al Parque.

Desde su creación, el festival se convirtió en un espacio codiciado no solo por las bandas emergentes colombianas, sino por artistas internacionales consolidados que resaltaron la importancia de este escenario en la escena musical latinoamericana.

En 2007, una fuerte granizada cubrió de un manto blanco todo el parque Simón Bolívar, lo que obligó a los organizadores a cancelar el primer día del evento en el que sólo alcanzaron a tocar las bandas Nepentes y K-93.

Los videos de la época muestran cómo el viento que acompañó la lluvia y el granizo destrozó parte del escenario, aunque eso no impidió que se retomase el festival días después.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando el mundo se detuvo por la pandemia de la covid-19, el Rock al Parque también. El festival hizo una pausa en el parque Simón Bolívar y migró a las pantallas.

El festival Rock al Parque ha sido catalogado en diferentes ocasiones como un "mito vivo" en el que confluye toda la diversidad latinoamericana. Al ser un evento gratuito, se ha convertido en espacio para todos sin restricción.

"En el corazón del festival late una idea profundamente democrática: la ciudad como un lugar donde caben muchas formas de ser, de sonar y de encontrarse", describió el secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, en el libro 'Rock al Parque 30 años', de la autora Tatiana Duplat.

Por su parte, la directora del Instituto Distrital de las Artes, María Claudia Parias, coincidió en que el festival es un "laboratorio social" que ha permitido a lo largo de tres décadas "celebrar y bailar con la otredad" en el 'pogo' más grande de Latinoamérica.