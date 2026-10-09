Sheinbaum aborda seguridad y fentanilo con el embajador de EE.UU.

La jefa del Ejecutivo mexicano aclaró que, si bien el formato de la cita del jueves fue colectiva y enfocada en el clima de negocios, acordó un próximo encuentro de trabajo con el embajador Johnson.

"Fue una reunión en donde participó él (Johnson) con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, indicó la mandataria, quien precisó que se reunirán "pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para ver temas particulares".

Al ser preguntada, en su conferencia de prensa matutina, sobre el encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sheinbaum explicó que la cita se centró principalmente en la atracción de inversiones, la Ley de Ingresos y el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No obstante, puntualizó que aprovechó el foro para recalcar la cooperación bilateral en seguridad y la disminución de los flujos migratorios y del tráfico de drogas.

Entre los indicadores presentados, la presidenta resaltó que la llegada de migrantes al norte del país ha caído un 98 % y sostuvo que "la incautación de fentanilo en Estados Unidos ha disminuido 75 % porque hay operativos de este lado”, destacando además la implementación de "operaciones espejo” en la franja fronteriza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Eso es lo que comenté en la reunión y también muchos otros temas que hemos avanzado en el tema comercial”, sostuvo Sheinbaum tras repasar los datos expuestos ante los empresarios y el diplomático estadounidense.

La mandataria mexicana reiteró su postura sobre la relación con Estados Unidos al afirmar que dicha colaboración se da bajo los principios de "integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación”.

En este sentido, enfatizó que su postura ante el país vecino "no es retórica, es un principio".La mandataria ya había informado del encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó el diálogo sobre inversiones y comercio sostenido en la sede del Ejecutivo mexicano.

"Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, señaló en su publicación.

La reunión con representantes empresariales de ambos países se produce en un momento clave para la relación bilateral, marcado por el proceso de revisión del T-MEC.

En los últimos meses, el Gobierno mexicano ha intensificado los contactos con Washington para abordar asuntos de seguridad y comercio, buscar la reducción de aranceles al acero y a la industria automotriz y defender la integración de las cadenas de suministro regionales.