Summer H. Howell, el nuevo rostro de 'Carrie': "Lo que da miedo son las redes sociales"

"Sin duda lo que me parece más peligroso y a mí personalmente me asusta más son las redes sociales. Desde luego, mucho más que cualquier poder paranormal", aseguró Howell en la presentación de la serie de Mike Flanagan, que utiliza las nuevas tecnologías para mostrar el acoso entre adolescentes de hoy en día.

La actriz, que lleva actuando en películas de género desde los ocho años, afirmó: "Crecer ahora con redes sociales no es nada fácil. Temes todo el rato convertirte en el centro del acoso, en la diana. Y te ves forzado a tener una imagen en internet incluso antes de saber quién eres todavía".

Howell, que se pone en la piel del personaje que popularizó Sissy Spacek en la icónica película de Brian De Palma, que este 2026 cumple 50 años, reveló que no vio ni esa versión ni ninguna otra y ni siquiera leyó el libro de King.

"El director no quería que conociera esos referentes. Prefería que así construyera yo con libertad y me aproximara sin presiones al personaje", añadió Howell, a quien acompañó a Sitges la actriz que interpreta a su madre, Samantha Sloyan.

Por otro lado, explicó que el baile de graduación que grabó para la serie en el que se recrea la sangrienta y famosa escena de 'Carrie' es el único al que ha "asistido" en su vida, ya que en Canadá no se estila esa tradición estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto a ella, participan en esta serie de Amazon Prime Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette y Josie Totah, entre otros.