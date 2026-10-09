Trump "resucita" la figura de Colón en una ceremonia con embajadores de Italia y España

"Yo, y algunas personas de esta sala, resucitamos a Cristóbal Colón. Antes no se podía ni decir su nombre. Si decías su nombre te llamaban como una especie de ser malvado", declaró en el Salón Este, flanqueado por dos fotografías de monumentos al explorador restaurados por su Administración.

El republicano afirmó que, para su Gobierno, Colón es un "héroe" porque "cambió el futuro de la Humanidad para siempre".

El discurso estuvo plagado de referencias a las aportaciones de la comunidad italoestadounidense a Estados Unidos, donde la figura de Colón está estrechamente vinculada a Italia por el origen genovés del navegante.

Trump busca además atraer el apoyo de esta comunidad de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

"Este explorador italiano (Cristóbal Colón) fue quizás el primer ítalo-estadounidense de la historia", expresó el mandatario, pese a que Colón nunca pisó el territorio del actual Estados Unidos.

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Entre los invitados figuraron los embajadores de Italia y España, Marco Peronaci y Ángeles Moreno Bau. La ceremonia incluyó una actuación del tenor estadounidense Christopher Macchio, que interpretó 'Nessun dorma', y los asistentes pudieron degustar prosciutto con melón.

El Día de Colón es una festividad federal que se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre para conmemorar la llegada del navegante genovés al continente americano el 12 de octubre de 1492, en una expedición financiada por la Corona española.

España, por su parte, celebra el 12 de octubre su Fiesta Nacional, conocida popularmente como Día de la Hispanidad.

La anterior Administración, encabezada por el demócrata Joe Biden (2021-2025), reconoció oficialmente el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas, en medio del cuestionamiento del legado de Colón por su papel en el inicio de la colonización y la esclavitud.

Tras regresar al poder en 2025, Trump anunció que dejaría de reconocer el Día de los Pueblos Indígenas como parte de su defensa del legado del navegante.

Su Gobierno instaló el pasado marzo una estatua de Colón cerca de la Casa Blanca, réplica de la que fue derribada por manifestantes y arrojada al puerto de Baltimore (Maryland) en julio de 2020, durante las protestas contra el racismo.

Trump destacó el pasado septiembre que había colocado la estatua en honor a la comunidad italoestadounidense, a cuyos integrantes describió como "gente trabajadora, brillante y maravillosa".

En mayo pasado, el Gobierno estadounidense inauguró, tras su restauración, una fuente dedicada a Colón frente a la estación de trenes de Washington, en un acto al que también fueron invitados los embajadores de Italia y España.