Ucrania ataca un segundo centro de datos del gigante informático ruso Yandex

"Como resultado del ataque con drones resultó dañada parte de la infraestructura del centro de datos de Yándex en Kaluga. Varios módulos del centro han dejado de funcionar en su totalidad. Por ese motivo, parte de los servicios de Yándex pueden funcionar con dificultades", señala la nota.

Añadió que en el ataque no se produjeron heridos y que en el lugar del siniestro se encuentran los servicios de emergencia, mientras especialistas de la compañía estiman los daños causados.

Drones ucranianos ya atacaron el jueves un centro de datos de Yándex en la región de Riazán, donde también se vio afectada "parte de la infraestructura", según informó la empresa.

Seguidamente, los usuarios rusos se quejaron de problemas en el acceso a numerosos recursos y páginas web de instituciones oficiales, medios de comunicación y agencias de noticias.

Estos ataques son una respuesta contra las acciones de Rusia, que golpeó en septiembre pasado varios centros de datos e instalaciones de telecomunicaciones en Kiev y otras regiones del país, que el mando castrense ruso vinculó con el Ejército ucraniano.