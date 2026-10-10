Al menos 17 muertos, entre ellos tres niños, en ataque aéreo ruso a Zaporiya

Una bomba aérea destruyó la entrada de un edificio residencial en la ciudad. Los trabajos de rescate continuan.

"Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia", escribió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Facebook como reacción al ataque y en alusión al anuncio hecho ayer por el presidente de EEUU, Donald Trump, de que había llegado a un acuerdo para comprar diésel a Rusia.

"Todos los servicios de emergencia se encuentran en el lugar y las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha. Durante la noche, trece de nuestras regiones fueron atacadas. Edificios residenciales, infraestructura e instalaciones ferroviarias resultaron dañados.", agregó.

Según Zelenski en las últimas 24 horas se ha confirmado una vez más que "en Rusia, cualquier alivio de la presión significa que pueden seguir luchando, que pueden seguir lanzando bombas sobre las ciudades".

"Se necesitan señales diferentes. Rusia debe comprender que tiene que detener la guerra, y para que eso suceda, debe sentir sus pérdidas. En este momento, son nuestras capacidades de largo alcance las que lo garantizan. Y responderemos a los ataques rusos. Agradezco a todos los que están ayudando", afirmó.