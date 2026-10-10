Amnistía exige liberar a miles de detenidos en la India y denuncia un "clima de miedo"

"Los informes que indican que más de 5.000 personas (...) han sido detenidas por la policía de Delhi, evidencian el intento desesperado del Gobierno por reprimir las voces críticas. La policía de Delhi está creando un clima de miedo", manifestó AI en la red social X.

En mensajes difundidos a través de sus canales oficiales, la delegación de AI en la India exigió la liberación "inmediata y sin condiciones" de todos los manifestantes trasladados en furgones a diferentes puntos de retención durante la jornada, al tiempo que instó a las autoridades a cesar la instrumentalización de la justicia y la persecución contra la prensa.

"Las autoridades deben poner fin a la práctica de intimidar y castigar a los manifestantes pacíficos mediante acusaciones falsas", afirmó el organismo defensor de los derechos humanos, recordando que la libertad de reunión está amparada por la Constitución india y por el derecho internacional.

AI solicitó el levantamiento inmediato de las restricciones de movilidad, después de que se cerraran más de 50 estaciones de metro, bloquearan decenas de calles y se suspendiera el internet en un radio de 4 kilómetros, donde se estima que viven más de 1 millón de personas afectadas directamente por las medidas.

Según la Policía, durante la tarde se comenzó a liberar a los detenidos, entre los que se encuentra la cúpula del movimiento de las "Cucarachas", el Cockroach Janta Party (CJP), como su líder, Abhijeet Dipke, de cuyo paradero su grupo afirma no tener noticias desde su detención en un avión a su llegada a la capital india.

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Las autoridades han declarado que mantendrán su despliegue ante la expectativa de una nueva convocatoria, mientras el Tribunal Supremo de la India ha convocado para mañana una audiencia especial para examinar una demanda contra el cierre del transporte en la ciudad, después de que decenas de magistrados del país fueran detenidos.