Irlanda propone recortar un 8 % el presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034

La nueva versión de las cuentas establece en 1,62 billones, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que se situaba en 1,76 billones en precios constantes de 2025, por lo que el recorte total se sitúa en 141.056 millones de euros.

A precios corrientes, la propuesta recoge un presupuesto de 1,82 billones de euros, frente a los 1,98 billones planteados por Bruselas, lo que implica un recorte en volumen de casi 160.000 millones de euros si se analiza con esta magnitud.

La propuesta revisada apenas modifica la dotación de los nuevos planes nacionales con los que los Estados miembro absorberán las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión, y que ya suponían recortes que se cifran en aproximadamente el 10 %.

De esta forma, prevé destinar 410.000 millones de euros a la cohesión territorial y 261.013 millones a los pagos directos a agricultores y ganaderos europeos, frente a los 404.000 millones y 261.000 millones que planteó Bruselas.

El principal blanco de la reducción ha sido el Fondo Europeo de Competitividad, cuyo recorte alcanza el 11 % y del cual forman parte las iniciativas 'Horizonte Europa' -el programa europeo de innovación e investigación-, que pierde casi 15.000 millones en financiación (140.000 millones), y el de Transición Limpia, que la presidencia irlandesa propone mermar en aproximadamente 3.000 millones de euros (55.654 millones).

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También sufren recortes las partidas de Resiliencia y Seguridad (defensa), que cuenta con 15.000 millones menos; Conecting Europe -el programa de redes de transporte-, con una reducción de más de 10.000 millones, así como el programa Erasmus+, con algo menos de 2.000 millones.

En el apartado de acción exterior, el denominado 'Global Europe', Irlanda plantea mermas en las aportaciones dedicadas al África Subsahariana (15.000 millones) y a las Américas y el Caribe (algo menos de 2.000 millones), así como para Oriente Medio (más de 5.000 millones).

La propuesta irlandesa reduce las cuentas comunes como pidieron el canciller alemán, Friedrich Merz, y los primeros ministros de Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca, pero concentra los recortes precisamente en partidas que estos socios quieren priorizar, como la seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular, frente a las partidas tradicionales de los fondos agrícolas.

En una carta, los 'frugales' avisaron de que no darán su visto bueno a un nuevo presupuesto de la UE si no se recorta la propuesta actual en "varios cientos de miles de millones de euros".

Al otro lado, el grupo de los 'amigos de la cohesión', formado por 17 Estados miembros entre los que se encuentran España, Italia, Portugal o Grecia, respondieron en otra misiva que el próximo presupuesto europeo debe "preservar la Agricultura y la Cohesión como prioridades centrales".

La presidencia irlandesa presentará estas cuentas primero a los ministros de Asuntos Europeos de la UE el próximo martes, donde mantendrán una primera aproximación, y luego en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del 15 y 16 de octubre, para intentar salvar la gran distancia que aún les separa con vistas a lograr un acuerdo en diciembre.