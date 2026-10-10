ONG pide investigar si asesinato de periodista mexicano está relacionado con su profesión

Huesca, quien también trabajaba como taxista, estaba esperando a un cliente afuera de un inmueble cuando fue alcanzado por los disparos durante un enfrentamiento entre células criminales locales, donde murieron dos personas más, según los primeros reportes de la Fiscalía de Oaxaca.

Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía estatal a "tomar como prioritaria la labor periodística" de Huesca en las pesquisas al advertir que esta no ha sido considerada entre las líneas de investigación.

Además, demandó a la autoridad local coordinarse con autoridades federales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) "para garantizar una investigación diligente y expedita".

También urgió a que la investigación se apegue al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Finalmente, la organización exigió al Gobierno de Oaxaca "pronunciarse y condenar el asesinato", y que este no quede impune.

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Según la hipótesis inicial de la Fiscalía estatal, en el tiroteo fue asesinado un criminal, identificado como alias El Darío, además de otra persona sin identificar y Huesca.

Huesca, de 38 años, era periodista independiente y director del portal Pinotepa Comunica, un medio digital de información local y regional con más de 50.000 seguidores.

Su asesinato ha sido condenado además por organizaciones locales, que han destacado la cobertura regional que realizaba en la costa de Oaxaca.

Con este crimen, suman nueve periodistas asesinados en lo que va del año en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión en el mundo.

RSF considera a México el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años y lo ubica en el puesto 122 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. La organización ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000.

Artículo 19, por su parte, ha documentado al menos 176 periodistas asesinados y 32 desaparecidos en México desde el año 2000.